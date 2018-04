Boxe, WSB 2018: Italia Thunder sconfitti dai France Fighting a Parigi. Non bastano Serra e Caoimhin

Gli Italia Thunder incappano nella quarta sconfitta delle World Series of Boxing 2018. La nostra compagine è stata battuta dai France Fighting Roosters a Parigi: i padroni di casa si sono imposti per 3-2 e sono balzati al comando della classifica del Gruppo B con 14 punti (4 lunghezze di vantaggio sui British Lionhearts, un incontro in meno) mentre i Thunder rimangono al terzo posto con 5 punti e vedono ridursi al lumicino le speranze di proseguire la propria avventura nel torneo.

Federico Serra ha sconfitto lo spagnolo Martin Molina per split decision. Il 23enne si è imposto per 2-1 (47-48; 48-47; 49-46) tra i 49kg al termine di un match molto combattuto e intenso, giocato davvero sul filo dell’equilibrio. L’azzurro ha dominato la terza e la quarta ripresa incontrando il favore di tutti i giudici mentre ha faticato negli altri tre round.

Francesco Grandelli non è riuscito a contenere il francese Samuel Kistohurry tra i 56kg. Il padrone di casa si è imposto per 3-0 (50-45; 50-44; 46-46) mandando in seria difficoltà il nostro 23enne. Netta sconfitta anche per Paolo Di Lernia tra i 64kg contro il francese Hassan Amzile, capace di trionfare per 3-0 (49-35; 49-46; 50-45).

Tra i 75kg l’irlandese Agyarko Caoimhin ha avuto vita facile su Clement Hong Sik Kee che ha abbandonato allo scadere del quarto round e così si è arrivati sul 2-2 al quinto match (91kg). Qui però il debuttante Luca D’Ortenzi non è mai stato in grado di contrastare il bulgaro Kristiyan Stefanov Dimitrov che ha surclassato il rivale con un netto 3-0 (49-46; 50-45; 50-45).













(foto WSB)