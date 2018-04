Volley femminile, Champions League 2018. Novara si ferma sul più bello: alla Final Four va il Galatasaray

Sembrava quasi fatta dopo la vittoria dell’andata al tie break in Turchia e invece per l’Igor Gorgonzola Novara arriva una eliminazione sanguinolenta ad un passo dalla final four di Champions League. Niente doppietta azzurra, dunque, dopo la grande impresa di Conegliano che ieri aveva eliminato il Kazan, nella final four in programma a Bucarest il 5 e 6 maggio prossimi.

Novara partiva con i favori del pronostico e aveva aggiunto un tassello apparentemente decisivo al mosaico che l’avrebbe portata a Bucarest, vincendo anche il primo parziale della sfida casalinga di questa sera. Sarebbe bastato un altro set per trascinare le turche quantomeno al Golden set e invece le piemontesi sono crollate sotto i colpi di Nesihan Demir Guler che ha messo a segno la bellezza di 38 punti in quattro set con una media di quasi 10 punti a parziale, stravincendo la sfida a distanza con l’opposta azzurra Paola Egonu che si è “fermata” a quota 24 punti messi a segno.

Problemi già in partenza per l’Igor Gorgonzola che però nella parte finale del primo set rimette a posto le cose, passando a condurre (21-19) prima della volata finale che premia le italiane con il punteggio di 26-24. Nel secondo set il Galatasaray scende in campo con un altro piglio. L’opposta turca prende per mano le compagne dopo una prima parte di parziale abbastanza equilibrata e le ospiti piazzano un break di 5-0 che lancia il Galatasaray sul 21-14, preludio al 25-20 che decreta il pareggio (1-1).

La partita vera finisce qui perchè Novara alza virtualmente bandiera bianca di fronte ad un Galatasaray che sembra avere una marcia in più. Nel terzo parziale le novaresi vanno subito sotto nettamente (9-16) e non si riprendono più: 17-25. Le piemontesi sono spalle al muro perchè devono vincere per forza il quarto set ma non ci provano nemmeno. In un baleno Jack e i tanti errori delle italiane lanciano il Galatasaray sul 16-7 e a poco serve il lampo finale di Novara che si riporta sul 21-16 prima di cedere con il punteggio di 25-19 e dire addio al sogno Champions.