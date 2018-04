Basket femminile, Playoff Serie A1 2018: Schio domina Broni, Lucca sbanca Napoli

Proseguono i quarti di finale dei playoff della Serie A1 di basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli.

Il Famila Schio comincia i suoi playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora l’ultimo quarto da giocare. Ottima partita di Isabelle Yacoubou, che ha firmato una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra ci va anche Cecilia Zandalasini, che firma 10 punti. A Broni non sono bastati i 18 punti di Chatilla Van Grinsven.

Le Campionesse d’Italia si riaccendono nei playoff e ribaltano subito il fattore campo nella serie contro Napoli. Grande vittoria di Lucca che vince contro la Saces per 64-56 in una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, quando la squadra di coach Serventi è riuscita a costruire il break decisivo per il +7 finale. Grandissima protagonista Porsha Roberts, miglior marcatrice dell’incontro con 26 punti, mentre a Napoli non sono serviti i 17 punti di Jillian Harmon.

Questi i tabellini delle partite

FAMILA WUBER SCHIO – PALL. FEMM. BRONI 73-53 (19-13, 17-13, 23-13, 14-14)

Schio: Yacoubou 18, Zandalasini 10, Miyem 10

Broni: Van Grinsven 18, Premasunac 9, Ravelli 8

SACES MAPEI NAPOLI – GESAM GAS&LUCE LUCCA 55-64 (15-14; 17-15, 10-15, 13-20)

Napoli: Harmon 17, Gemelos 12, Carta 9

Lucca: Roberts 26, Udodenko 12, Crippa 10













