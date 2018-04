Basket, 25a giornata Serie A 2018: Milano ospita Torino, impegni in trasferta per Venezia e Brescia

La venticinquesima giornata della Serie A di basket si apre sabato con l’anticipo che mette di fronte la Virtus Bologna e la Red October Cantù. Uno scontro diretto per i playoff con Gentile e compagni che hanno la possibilità di allungare in maniera decisiva sui brianzoli. Bologna è attualmente al quinto posto e con una vittoria potrebbe anche cominciare a mirare al quarto occupato da Avellino, mentre per Cantù è davvero una sfida importante, visto che si trova nel gruppone a quota 24 punti.

Obiettivo playoff anche per la nuova Sassari di Zare Markovski. Il tecnico macedone, anche CT della Romania, ritorna in Sardegna per aiutare la Dinamo ad uscire da un momento difficile, che ha portato i sardi attualmente fuori dalle prime otto. Non sarà un esordio facile perché troverà di fronte una Germani Basket Brescia in ottima forma e che punta ancora a raggiungere la vetta della classifica.

Un cambio in panchina c’è stato anche a Capo d’Orlando e il compito di salvare i siciliani è stato affidato ad Andrea Mazzon, ma per il neo tecnico della Betaland subito una prima partita complicata contro una lanciatissima Openjobmetis Varese, che sogna una clamorosa rimonta in classifica e con una vittoria l’aggancio alla zona playoff.

Sempre alle 17.00 di domenica sfida molto interessante tra una Sidigas Avellino in crisi ed una Vanoli Cremona che punta a confermarsi nella zona playoff. Una partita che può essere importante per il finale di campionato di entrambe le squadre.

Dopo l’incredibile sconfitta nell’ultima giornata di Eurolega contro il Panathinaikos ai supplementari, l’Olimpia Milano resta a giocare al Forum e lo fa contro la Fiat Torino. Obiettivi completamente diversi per le due formazioni: l’Emporio Armani vuole mantenere la vetta del campionato e sfruttare qualche passo falso delle rivali per poter allungare in classifica, mentre dall’altra parte Torino è in un momento molto complicato della sua stagione e attualmente potrebbe non partecipare ai playoff.

All’inseguimento dell’Olimpia c’è sempre la Reyer Venezia, che sarà impegnata sul difficile campo della Grissin Bon Reggio Emilia, giunta ad una delle ultime occasioni per poter ancora puntare ai playoff.

Sfida, invece, che vale tantissimo per la salvezza quella che mette di fronte la VL Pesaro e la The Flexx Pistoia: marchigiani obbligati a vincere, mentre i toscani con un successo metterebbero al sicuro la permanenza nella massima serie.

Il posticipo domenica vede lo scontro tra la Dolomiti Energia Trento e la Happy Casa Brindisi: Trento cerca la terza vittoria consecutiva con l’obiettivo di migliorare il sesto posto in classifica, mentre i pugliesi vogliono mettersi al sicuro allontanandosi dalla zona retrocessione.

Questo il programma della 25a giornata

SABATO 7 APRILE

ore 20.45 Segafredo Virtus Bologna-Red October Cantù (Eurosport 2 HD)

DOMENICA 8 APRILE

ore 12.00 Banco di Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia

ore 17.00 Betaland Capo d’Orlando-Openjobmetis Varese

ore 17.00 Sidigas Avellino-Vanoli Cremona

ore 17.45 EA7 Emporio Armani Milano-Fiat Torino (Eurosport 2 HD)

ore 18.00 Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia

ore 18.30 VL Pesaro-The Flexx Pistoia

ore 20.45 Dolomiti Energia Trento-Happy Casa Brindisi (Rai Sport HD)

CLASSIFICA: Milano 38, Venezia 36, Brescia 34, Avellino 30, Bologna, Trento 26, Cremona*, Cantù, Sassari, Torino 24, Varese 22, Reggio Emilia* 20, Pistoia 18, Brindisi 16, Capo d’Orlando, Pesaro 10













