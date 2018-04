Pallamano, prima vittoria per l’Italia nel Torneo di Tbilisi. Finlandia battuta 35-28

Alla seconda partita è arrivato il primo successo per l’Italia nel Torneo di Tbilisi. Gli azzurri hanno avuto la meglio per 35-28 sulla Finlandia, “vendicando” così la sconfitta subita con la Georgia. Una bella vittoria, frutto di ritmo alto e difesa compatta, oltre che della qualità della rosa a disposizione del Direttore Tecnico Riccardo Trillini, che ha potuto far ruotare gli uomini mantenendo elevato il livello di gioco.

Dopo il vantaggio iniziale con Moretti, la Finlandia ha provato la fuga (8-5, 11′), fino ad arrivare al massimo vantaggio sul 10-6 (14′). A quel punto gli azzurri hanno alzato l’intensità difensiva, mettendo insieme un break di 5-0. La partita è stata quindi combattuta, tra tentativi di allungo subito ripresi, fino alla parità che ha mandato le squadre negli spogliatoi sul 17-17.

La fuga azzurra è arrivata nella ripresa, grazie al duo Marrochi-Arcieri e alla precisione assoluta di Venturi (24-21). La difesa si è stretta ancora di più, costringendo i finlandesi a prendere conclusioni forzate su cui Fovio ha fatto buona guardia. L’Italia ha così potuto permettersi di mantenere e gestire il vantaggio acquisito, fino al 35-28 con cui si è chiuso l’incontro.

“Sono molto contento della prestazione della squadra“, ha dichiarato Trillini (fonte: FIGH). “Siamo partiti soffrendo il loro gioco in velocità, ma abbiamo retto, con pazienza. Siamo rimasti compatti e anche grazie alle ottime parate di Fovio siamo riusciti a restare in partita. Il secondo tempo è stato interpretato alla perfezione. Alla fine abbiamo ben gestito il vantaggio costruito. Molto bravo Venturi, che non ha sbagliato praticamente nulla al tiro, ma in generale sono molto soddisfatto perché tutta la rosa è stata impiegata e c’è stato un vero gioco di squadra. Il fatto di avere 2-3 giocatori nei singoli ruoli, che si equivalgono fra loro, ci permette di poter giocare sempre ad alti ritmi, cercando la velocità e senza paura di poter accusare la stanchezza nel corso della partita. Questo è molto importante tatticamente, ma anche da un punto di vista psicologico. Dobbiamo poter contare su questa alternanza fra uomini anche nel reparto dei portieri, dove abbiamo bisogno di prestazioni al livello di quelle di Fovio. Negli impegni della Nazionale abbiamo sempre bisogno che tutti i giocatori rendano al massimo“.

L’Italia chiuderà oggi il Torneo di Tbilisi, affrontando la Georgia U19 alle ore 13:00.

Il tabellino

Italia – Finlandia 35-28 (p.t. 17-17)

Italia: Fovio, Ferrante, Moretti 7, Bulzamini 3, Starcevic 2, Maione 2, Doldan 1, Venturi 5, Sonnerer 1, Radovcic, Arcieri 4, Sperti 2, Turkovic 2, Marrochi 3, Parisini, Skatar 3. All: Riccardo Trillini

Finlandia: Broman 2, Kihlstedt 5, Forss 2, Gripenberg, Ronnberg 12, Sjoman 1, Sundberg 2, Martin, Udd, Syrjala 3, Granlund, Laine, Ahlgren 1, Voutilai, Laitinen, Makela. All: Kaj Kekki













Foto: FIGH