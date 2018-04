NBA 2018: i Nuggets superano i Wolves, si accende la lotta playoff ad Ovest! Chris Paul salva i Rockets contro i Blazers

Sarà un finale di stagione regolare davvero incadescente ad Ovest. I Denver Nuggets, infatti, superano 100-96 i Minnesota Timberwolves e li agganciano all’ottavo posto nella Conference, rendendo ancor più incerta la griglia playoff a solte tre partite dal termine della regular season. Non basta ai Wolves la tripla di Nemanja Bjelica, che a 2’48” timbra il sorpasso sul 90-93 e sembra dare respiro alle ambizioni playoff degli ospiti, i quali però pian piano si lasciano risucchiare dai tiri liberi dei Nuggets, infallibili davanti al pubblico del Pepsi Center.

Dopo il canestro di Will Barton, dalla lunetta vanno a referto Jamal Murray, Wilson Chandler e Paul Millsap, portando i padroni di casa sul 98-93. Taj Gibson sveglia i Wolves dopo due minuti di torpore con un canestro e fallo, realizzando anche il libero successivo, ma Nikola Jokic decide di chiudere i conti a suo modo, raccogliendo un rimbalzo offensivo e andando a canestro a 4” dalla sirena. Per Jokic il tabellino recita 16 punti, 14 rimbalzi e 9 assist, ma sono eccellenti anche le prestazioni di Jamal Murray, che mette a referto 22 punti, e Devin Harris, che realizza 20 punti in 20 minuti con 5/9 dall’arco dei 3 punti.

Sono ben sei, dunque, le squadre destinate a giocarsi fino in fondo gli ultimi cinque posti disponibili per i playoff ad Ovest. Ma a piazzare uno scatto importante in avanti ci pensano gli Utah Jazz, che dominano 117-95 contro i Los Angeles Clippers in un match senza storia, piazzando sette giocatori in doppia cifra e trovando un super Rudy Gobert, che si rende autore di una doppia doppia con 15 punti (6/6 dal campo) e 10 rimbalzi e annulla DeAndre Jordan, limitato ad appena 8 punti e 9 rimbalzi in 20 minuti.

I Jazz ora sono quarti in classifica e possono persino contendere il terzo posto ai Portland Trail Blazers, che al Toyota Center arrivano ad un passo dalla più clamorosa delle rimonte contro gli Houston Rockets, ormai saldamente primi ad Ovest. Privi di Damian Lillard e sotto 94-77 a 3’57” dalla fine, i Blazers piazzano un parziale di 0-17 e con le riserve Jake Layman e Paul Connaughton agganciano i Rockets sul 94-94 a 6” dalla sirena. Chris Paul, tuttavia, non ci sta a fare brutta figura e, quando sul cronometro mancano solo 8 decimi, si mette in proprio e realizza un canestro sensazionale, regalando ai Rockets la vittoria per 96-94 e lasciando all’asciutto i Blazers, la cui terza posizione ora è insidiata anche dai Jazz.

A Est, invece, le otto squadre qualificate ai playoff sono ormai già definite e la lotta riguarda esclusivamente le posizioni all’interno della griglia. I Cleveland Cavaliers ottengono un’importante vittoria 119-115 in rimonta contro i Washington Wizards, avanti 115-113 a 1′ dalla sirena, ma ribaltati dai tiri liberi di Lebron James, Jeff Green e Cedi Osman. Per Lebron i punti a referto sono 33 con 9 rimbalzi e 14 assist, mentre Green si rende autore di ben 21 punti, tra cui i liberi del sorpasso. Non bastano, invece, in casa Wizards ben sei giocatori in doppia cifra e i 28 punti con 14 rimbalzi di John Wall.

Gli Indiana Pacers, intanto, consolidano la quinta piazza schiantando 126-106 i Golden State Warriors, ormai certi della seconda posizione a Ovest. Spettacolare la prestazione di Bojan Bogdanovic, autore di 28 punti in 30 minuti con 11/13 dal campo e 6/7 da 3 punti, ma a distinguersi è anche Victor Oladipo con 21 punti a referto. Tra le fila dei Warriors, invece, Kevin Durant piazza 27 punti ma tira appena col 34,8% dal campo, mentre Klay Thompson trova 16 punti con 4/9 da 3.

Pesa, infine, la sconfitta interna dei Milwaukee Bucks, che cedono 111-119 contro i Brooklyn Nets e sprecano l’opportunità di salire al settimo posto. Non bastano, tra le fila dei Bucks, i 31 punti di Khris Middleton e la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (19 punti e 10 rimbalzi) per tenere a bada gli scatenati Allen Crabbe (25 punti) e D’Angelo Russell (22 punti), che rendono meno amaro il finale di stagione dei Nets.

Ecco il riepilogo dei risultati della notte NBA:

Indiana Pacers-Golden State Warriors 126-106

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 119-115

Houston Rockets-Portland Trail Blazers 96-94

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 111-119

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 117-95

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 100-96













