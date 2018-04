Barcellona-Roma in diretta tv su Canale 5. Data, programma e orario: come seguire la partita gratis e in chiaro

Questa sera (ore 20.45) si giocherà Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Il big match del Camp Nou sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5: dopo il vincente esperimento di Canale 20 per Juventus-Real Madrid, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente sulla rete ammiraglia per la super sfida tra la corazzata catalana e i giallorossi. Il Biscione ha così deciso di regalare ai tifosi e agli appassionati del grande calcio internazionale anche la partita dei capitolini che cercheranno l’impresa nella tana di Leo Messi e compagni.

Si preannuncia una partita davvero appassionante, imperdibile e avvincente. I padroni di casa partiranno con tutti i favori del pronostico e cercheranno di mettere subito sotto gli avversari ma i ragazzi di Eusebio Di Francesco non vogliono mollare la presa e cercheranno il colpaccio nella bolgia del Camp Nou. La partita sarà visibile a tutti, gratis e in chiaro, grazie alla diretta tv su Canale 5: ci sarà da divertirsi, basterà sintonizzarsi sulla rete ammiraglia di Mediaset alle ore 20.45 per gustarsi la partita.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 e anche su Mediaset Premium (per gli abbonati), in diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

20.45 Barcellona-Roma