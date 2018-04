Esordio col botto di Canale 20: i dati d’ascolto di Juventus-Real Madrid, la partita vince la serata tv!

L’azzardo di Mediaset è stato premiato da una valanga di ascolti. Il Biscione aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid in diretta tv su Canale 20, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità che in alcuni casi ha comportato anche la necessità di risintonizzare il televisore. I dati Auditel sono eccezionali: 6,6 milioni di spettatori con il 23,35% di share, vittoria netta della serata.

Il big match dell’Allianz Stadium, vinto per 3-0 dai Campioni d’Europa con la doppietta di Cristiano Ronaldo, si è lasciato alle spalle L’Isola dei Famosi (4,1 milioni di spettatori col 21,2% di share su Canale 5) e Questo Nostro Amore 80 (la fiction di Rai Uno che ha raccolto 3,3 milioni di spettatori col 12,7% di share).