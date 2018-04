Atletica, Mondiali Marcia 2018: i convocati dell’Italia. Presenti Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi, Marco De Luca e Giorgio Rubino

La Direzione Tecnica Federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo di marcia a squadre, in programma sabato 5 e domenica 6 maggio a Taicang, in Cina. L’Italia parteciperà con 19 atleti, 12 uomini e 7 donne, compresi i 4 giovani in gara tra gli under 20 (Nicolas Fanelli, Davide Finocchietti, Riccardo Orsoni e Valeria Disabato). Tra i convocati spicca la presenza nella 20 km femminile di Antonella Palmisano, medaglia di bronzo nel 2017 ai Mondiali di Londra, e della primatista italiana Eleonora Giorgi. Al maschile, invece, ci sarà Marco De Luca, schierato nella 20 km così come Giorgio Rubino.

I convocati dell’Italia

UOMINI

20 km

Marco DE LUCA G.A. Fiamme Gialle

Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle

Giorgio RUBINO G.A. Fiamme Gialle

Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova

Federico TONTODONATI C.S. Aeronautica Militare / Cus Torino

50 km

Andrea AGRUSTI I Guerrieri Del Pavone

Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare / Atl. Recanati

Stefano CHIESA Atl. Cento Torri Pavia

Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

DONNE

20 km

Nicole COLOMBI Atl. Brescia 1950 Ispa Group

Eleonora DOMINICI A.S.D. Acsi Italia Atletica

Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre

Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle

Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito / Bracco Atletica

50 km

Mariavittoria BECCHETTI C.U.S. Cagliari













