Amstel Gold Race 2018: Sonny Colbrelli sogna in grande. Può giocarsi la vittoria

Terza piazza nel 2016, nona posizione nel 2019. Sonny Colbrelli si avvicina all’Amstel Gold Race ovviamente con i gradi di capitano della sua Bahrain-Merida: l’azzurro è pronto a mettersi in gioco nella corsa dove ha ottenuto i migliori risultati fino ad oggi a livello internazionale. Il nuovo, particolare, percorso della classica olandese favorisce ancor di più le caratteristiche del velocista tricolore: un passista veloce, abile a superare strappi di media difficoltà e a dare tutto in una probabile volata conclusiva.

Da riscattare c’è un inizio di 2018 non del tutto convincente: una sola vittoria, arrivata in cima allo strappo di Hatta Dam al Dubai Tour, poi qualche piazzamento qua e là, ma una condizione che fino ad ora non è stata al top (anche a causa di qualche problema fisico). L’accoppiata Milano-Sanremo (vinta però dal compagno di squadra Vincenzo Nibali e chiusa in nona piazza) e Giro delle Fiandre non è andata come il corridore di Desenzano del Garda si aspettava. In generale la Campagna del Nord (non conclusa con la Roubaix) non è stata la migliore della carriera, c’è bisogno dunque di cambiare marcia.

La prima dimostrazione è arrivata in giornata alla Freccia del Brabante. Colbrelli si è disimpegnato benissimo sulle strade che l’avevano già visto trionfare nel 2017, accontentandosi però della piazza d’onore alle spalle di Tim Wellens, abile ad anticipare tutti. Sugli strappi belgi comunque il corridore della Bahrain-Merida ha gestito al meglio la situazione, mettendo in mostra una gamba più che positiva. Da segnalare però che domenica gli avversari saranno di tutt’altro calibro: arriveranno infatti in Olanda i migliori corridori al mondo. Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Michal Kwiatkowski: per un salto di qualità c’è bisogno prima o poi di battere anche i più forti.













Foto: Valerio Origo