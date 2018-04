Amstel Gold Race 2018: Philippe Gilbert punta al pokerissimo per entrare nella storia

Domenica Philippe Gilbert potrebbe entrare nella storia dell’Amstel Gold Race. Il 35enne belga punta infatti al quinto successo nella corsa olandese che gli permetterebbe di raggiungere il primo posto nella classifica dei più vincenti di sempre, a pari dell’olandese Jan Raas che si impose dal ’77 all’80 e poi nell’82.

Parliamo quindi di un’altra epoca e per questo centrare il pokerissimo sarebbe per Gilbert un risultato ancora più grande. Infatti il ciclismo di oggi è oggettivamente molto più competitivo e riuscire ad imporsi per cinque volte nell’arco di otto anni (ha vinto nel 2010-2011, 2014 e 2017) andrebbe a consacrarlo in modo definitivo come uno dei più grandi corridori per le classiche delle Ardenne nella storia di questo sport.

Per riuscire in questa impresa dovrà quindi alzare le braccia al cielo sul traguardo di Valkenburg. Le caratteristiche di Gilbert si adattano alla perfezione a questa corsa e anche quest’anno partirà tra i favori assoluti per il successo. Lo scorso anno il belga superò allo sprint Michal Kwiatkowski, che anche domenica sarà sulla carta il suo principale rivale. Per quello che ha dimostrato in questa stagione Gilbert sembra in uno stato di forma superiore al polacco, vista l’eccellente campagna delle fiandre, dove però gli è mancato il grande acuto.

Gilbert potrà poi contare sulla Quick-Step Floors, ovvero la squadra più in forma del momento. Alla partenza dell’Amstel sono attesi infatti il francese Julian Alaphilippe, il lussemburghese Bob Jungels e lo spagnolo Enric Mas. Tre corridori di grande qualità che se si metteranno a disposizione del belga, potrebbero davvero diventare l’arma in più per conquistare la vittoria. Gilbert possiede quindi tutte le carte in regole per centrare il pokerissimo ed entrare così nella storia dell’Amstel Gold Race.

Foto: Valerio Origo