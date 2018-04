Morte Michael Goolaerts, l’autopsia conferma l’attacco cardiaco: “Il cuore si è fermato quanto pedalava ed è caduto”

L’autopsia eseguita sul cadavere di Michael Goolaerts, il ciclista deceduto domenica sera dopo essere stato male durante la Parigi-Roubaix, ha confermato le causa della morte. Il 22enne belga ha avuto un attacco cardiaco mentre era in sella alla sua bici.

L’esame, richiesto dal pubblico ministero di Cambrai, ha ribadito che si tratta di una morte dovuta a un malessere cardiaco e non alla caduta. Rémy Schwartz, procuratore di Cambrai, ha sottolineato che il ragazzo si è sentito male sulla bici, il cuore si è fermato e per questo motivo è caduto. Ora si svolgeranno esami complementari, tossicologici e anatomo-patologici per capire l’origine dell’attacco cardiaco.













(foto pagina Facebook Michael Goolaerts)