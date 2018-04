Amstel Gold Race 2018: il momento della verità per Diego Ulissi. La grande occasione per dare una svolta alla carriera

Il Trittico delle Ardenne sarà l’appuntamento chiave della stagione di Diego Ulissi. Il corridore della UAE-Team Emirates, dopo aver chiuso al quarto posto il Tour Down Under a gennaio, è praticamente sparito dai radar, non riuscendo più a lasciare il segno. Per questo motivo all’Amstel Gold Race avrà la grande occasione di centrare il primo acuto stagionale e dare anche una svolta alla sua carriera. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Diego Ulissi per l’Amstel Gold Race.

Il 28enne toscano è atteso da anni ad un grande risultato nelle classiche delle Ardenne, ma finora il miglior piazzamento ottenuto è un settimo posto nel 2016 proprio all’Amstel Gold Race. Per questo motivo quest’anno Ulissi non potrà più nascondersi e dovrà dimostrare definitivamente se può riuscire ad imporsi in questo genere di corse.

Sulla carta Ulissi ha tutte le caratteristiche adatte per essere protagonista all’Amstel. Infatti riesce a resistere bene su percorsi impegnativi come questo e a dare il meglio di sé sui brevi strappi che caratterizzano proprio le classiche delle Ardenne. Inoltre possiede anche un ottimo spunto veloce, che può permetterlgi di fare la differenza in caso di arrivo in un gruppetto ristretto. Qualità che ha dimostrato più volte negli ultimi anni, riuscendo a conquistare ad esempio il GP di Montréal e la Milano-Torino.

All’Amstel il corridore della UAE-Team Emirates non è pero mai riuscito ad esprimere fino in fondo il suo talento, arrivando sempre con il serbatoio vuoto nel finale. Per questo motivo un fattore determinante domenica sarà la gestione tattica della corsa. Ulissi dovrà essere bravo a restare al coperto nella parte centrale per non sprecare energie e muoversi solo all’occorrenza per seguire i migliori. Se riuscirà ad arrivare con una buona gamba nel finale allora potrà giocarsi le sue carte fino in fondo e tentare lo scatto decisivo per la vittoria. L’Amstel sarà quindi il momento della verità per Ulissi, l’occasione per conquistare un grande risultato e dare una svolta ad una carriera in cui fino ad ora ha raccolto meno del suo potenziale.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo