Volley, Playoff Scudetto – Quarti di finale, Trento e Verona vanno alla bella! La Calzedonia vince gara2 in casa

Verona e Trento giocheranno la bella dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Gli scaligeri si sono imposti in gara2 per 3-2 (25-23; 21-25; 23-25; 26-24; 15-13) e hanno così pareggiato i conti. Tutto si deciderà il prossimo weekend in casa dei ragazzi di coach Lorenzetti: in palio la semifinale contro la vincente di Perugia-Ravenna (Block Devils favoriti). Gli ospiti sono volati sul 2-1 e hanno avuto la chance per chiudere i conti nel quarto set ma a quel punto la Calzedonia è salita in cattedra spinta dai propri tifosi ed è riuscita a fare la differenza in maniera magistrale.

Gli uomini di Grbic festeggiano il successo e tengono viva la stagione. A decidere l’incontro l’opposto Toncek Stern (23 punti, 3 muri) e i martelli Thomas Jeaschke (17, 5 muri) e Stephen Maar (16). Le 15 stampatone di squadra hanno messo in difficoltà Trento che ha provato a salvarsi con il servizio (10 aces) ma non è bastato: Kovacevic (16), Lanza (16), Kozamernik (13) e l’opposto di riserva Renee Teppan (12, preferito a Luca Vettori) non sono stati abbastanza incisivi nel momento più critico dell’incontro.













(foto Roberto Muliere)