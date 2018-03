Volley, Playoff Scudetto: Civitanova-Modena, che sfida in semifinale! Perugìa costretta alla bella da Ravenna

I Playoff Scudetto di volley maschile conoscono le prime due semifinaliste: Civitanova e Modena hanno stacco il pass e proseguono la propria avventura verso il tricolore. Perugia è stata costretta a gara3 da Ravenna. Trento e Verona, invece, si affronteranno nella bella prevista il prossimo weekend per decidere chi potrà continuare a sognare in grande.

Civitanova ha dovuto sudare al PalaBanca di Piacenza, ha sofferto contro la grinta dei Lupi che hanno accarezzato il sogno di giocarsi la bella ma la concretezza dei Campioni d’Italia si è vista nel concitato tie-break vinto per 15-13. La Lube, dopo aver perso il primo set, ha letteralmente dominato le due frazioni successive (entrambe chiuse a 11) ma a sorpresa è stata trascinata al tie-break dagli scatenati Marshall (15) e Clevenot (16) che hanno provato a riparare alla giornata no di Fei (solo sette punti per Fox, ora il record di marcature in Serie A è a 57 lunghezze, non sarà facile agguantarlo durante i playoff per il quinto posto). Civitanova deve ringraziare le stelle Tsvetan Sokolov (30 punti, 4 muri e 2 aces per l’opposto bulgaro) e il martello Osmany Juantorena (22).

Modena ha vinto sul campo di Milano e ha chiuso i conti rimontando dallo 0-1. I Canarini hanno surclassato la squadra di Giani a cui è mancato l’opposto Abdel-Aziz nel momento più importante della stagione (10 punti). Il buon Cebulj (18) non è bastato alla Revivre per mettere concretamente in difficoltà i ragazzi di Stoytchev che si sono così guadagnati la semifinale contro Civitanova. Sugli scudi un sontuoso Earvin Ngapeth (22 punti), Giulio Sabbi è tornato protagonista (12 punti per l’opposto che si è alternato con Andrea Argenta, autore di cinque punti), decisivo il centrale Max Holt (12, 5 aces).

Perugia ha clamorosamente perso a Ravenna! I Block Devils, vincitori della regular season, sono crollati contro l’ottava della classe e sono così costretti alla bella: settimana prossima si giocherà al PalaEvangelisti. Sconfitta inattesa per gli umbri che si sono dovuti arrendere al tie-break dopo essere stati sotto per 2-1 e aver vinto il quarto set dopo una lunga serie di vantaggi (31-29). I giallorossi hanno trovato un sontuoso Paul Buchegger da 33 punti che ha così messo seriamente in difficoltà Perugia, oggi non supportata al meglio dalle sue grandi stelle (Atanasijevic 18 punti, Berger 17, Zaytsev 15).

Di seguito tutti i risultati dettagliati delle gare2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile e il tabellone completo:

Bunge Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia 3-2 (20-25; 25-23; 27-25; 29-31; 15-12)

Calzedonia Verona vs Diatec Trentino 3-2 (25-23; 21-25; 23-25; 26-24; 15-13)

Wixo LPR Piacenza vs Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16; 11-25; 11-25; 25-22; 13-15)

Revivre Milano vs Azimut Modena 1-3 (27-25; 21-25; 19-25; 19-25)

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE (al meglio delle tre partite):

Perugia vs Ravenna 1-1

Trento vs Verona 1-1

Civitanova vs Piacenza 2-0

Modena vs Milano 2-0

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI (al meglio delle cinque partite):

Perugia/Ravenna vs Trento/Verona

Civitanova vs Modena













(foto Pier Colombo)