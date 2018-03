Volley, Playoff Scudetto 2018 – Semifinali, gara1: Civitanova-Modena big match, Perugia favorita contro Trento

Perugia, Civitanova, Modena e Trento. Sono queste le magnifiche quattro che si sfideranno nelle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Si incomincia con la gara1, in programma tra mercoledì e giovedì. Si gioca al meglio delle 5 partite: chi ne vincerà 3 si qualificherà per l’atto conclusivo.

PERUGIA vs TRENTO (giovedi 29 marzo, ore 20.30):

I Block Devils hanno chiuso la regular season al primo posto, hanno vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, partiranno con tutti i favori del pronostico contro i dolomitici la cui stagione non è stata delle migliori. I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi sembrano essere superiori agli avversari, l’annata fino a questo momento è stata perfetta e c’è la volontà di lottare per il tricolore: il sogno di laurearsi Campioni d’Italia per la prima volta nella storia è più vivo che mai. Si tratta del remake della semifinale della passata stagione vinta dalla Diatec che poi nell’atto conclusivo si arrese a Civitanova.

Il PalaEvangelisti è pronto per sostenere la formazione di casa trascinata dalle bordate di Aleksandar Atanasijevic e dalla classe di Ivan Zaytsev. Avranno un peso determinante il libero Massimo Colaci, grande ex dell’incontro, la regia di Luciano De Cecco, i muri di Simone Anzani e Marko Podrascanin. Da valutare chi giocherà di banda tra Russell e Berger. Coach Lorenzetti dovrà affidarsi ai soliti Simone Giannelli, Filippo Lanza e Uros Kovacevic ma soprattutto spera che Luca Vettori riesca a piazzare una stoccata nel momento più importante dell’anno.

CIVITANOVA vs MODENA (mercoledì 28 marzo, ore 20.30):

Il big match per eccellenza. Si affrontano le due formazioni che hanno vinto gli ultimi due scudetti, seconda e terza della regular season. Regna l’equilibrio anche se la Lube avrà il vantaggio del campo, fattore che potrebbe risultare determinante. I Campioni d’Italia cominceranno la difesa del titolo proprio davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum con l’obiettivo di mettere subito in difficoltà i Canarini. Si giocherà molto su servizio e attacco, le due squadre sono tecnicamente molto vicine, saranno determinanti i dettagli. Gli uomini di Medei hanno dimostrato di avere qualcosina in più ma in una serie lunga non bisogna sottovalutare nulla e l’impegno in Champions League potrebbe cambiare gli equilibri in campo.

Da una parte le bombe di Tsvetan Sokolov, l’estro di Osmany Juantorena, le mani fatate di Micah Christenson, la solidità di Jiri Kovar e il forte libero Jenia Grebennikov. Dall’altra il fenomeno Earvin Ngapeth pronto al testa a testa con la Pantera, la favolosa regia di Bruninho e il centrale Max Holt mentre coach Stoytchev deve valutare se giocare con Giulio Sabbi o Andrea Argenta nel ruolo di opposto.













(foto Pier Colombo)