Volley mercato: Leon verso Perugia, Zaytsev tra Modena e Trento, dubbi Lanza e Vettori. Velasco torna in Italia?

Siamo nel pieno dei playoff scudetto ma le voci di volley mercato iniziano a farsi sempre più insistenti. Nelle ultime ore sono arrivati gli addii ufficiali di due colossi come Earvin Ngapeth (ha salutato Modena per accasarsi allo Zenit Kazan) e di Wilfredo Leon che ha proprio lasciato la corazzata russa ed è ormai molto vicino a Perugia.

Due autentici colpi di mercato che scaldano già l’ambiente prima dell’estate. Saranno propri gli spostamenti dei due martelli a condizionare il lavoro delle altre squadre di vertice in giro per l’Europa. Molto dipenderà anche dalle decisioni di Catia Pedrini, Presidente dei Canarini: come riporta la Gazzetta dello Sport, la squadra non gradirebbe più coach Rado Stoytchev dunque si dovrà decidere se continuare con il bulgaro rischiando di perdere giocatori importanti come Bruninho.

Un altro prezzo pregiato del mercato è indubbiamente Ivan Zaytsev: lo Zar vuole tornare a giocare da opposto e la pista Modena è quella che sembra più valida, ma il numero 9 riceverà comunque una proposta di rinnovo da parte di Sirci che dovrà ancora parlare con il centrale Simone Anzani e soprattutto con coach Lorenzo Bernardi che quest’anno ha già vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana ma potrebbe non bastare.

Potrebbe esserci uno scambio di palleggiatori (Christenson a Modena, Bruninho a Civitanova), la Lube potrebbe acquistare anche Leal e Fabio Balaso: il libero italiano, infatti, sostituirà Jenia Grebennikov che ha accettato l’offerta di Trento. Capitoli Filippo Lanza e Luca Vettori: il martello è in dubbio, l’opposto ha deluso e potrebbe essere declassato a secondo, magari come riserva di Ivan Zaytsev (ma lo scoglio economico è importante). Poi la suggestione: Julio Velasco lascerà l’Argentina e potrebbe seriamente tornare in Italia, chi riuscirà ad accaparrarsi le prestazioni del Guru?















(foto Valerio Origo)