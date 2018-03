Serie A, 30^ giornata: i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions, Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo

Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto.

I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di Perisic al 18′, protagonista dei due assist per Maurito. I biancocelesti, invece, si sono imposti per 6-2 contro il fanalino di coda Benevento: la prima rete di Immobile al 19′ era stata pareggiata da Cataldi al 23′, Guilherme aveva portato in vantaggio i campani in avvio di secondo tempo poi i padroni di casa hanno ribaltato il punteggio con Felipe, De Vrij e ancora Immobile per la personale doppietta, poi Lucas Leiva e Luis Alberto nel finale hanno chiuso i conti.

Atalanta, Fiorentina e Torino vincono nel ricordo di Mondonico e rimangono in piena corsa per un posto in Europa League. Gli orobici si sono imposti per 2-0 sull’Udinese (la sblocca Petagna al 68′, la chiude Masiello sei minuti più tardi). I granata hanno vinto a Cagliari per 4-0: si decide tutto negli ultimi trenta minuti con le reti di Iago Falque (61′), Ljajic (65′), Ansaldi (79′) e Obi (87′). Tutto facile per i viola in casa contro il Crotone (2-0): Simeone si sblocca al 3′, il gioiello Chiesa la blinda al 62′.

Pareggio tra Genoa e SPAL (1-1, Lapadula porta in vantaggio i padroni di casa al 30′ su calcio di rigore, gli ospiti con l’uomo in meno hanno pareggiato al 60′ grazie a Lazzari): i rossobù provano a respirare, gli emiliani ora hanno due punti di vantaggio sul Crotone che è terzultimo. Di seguito tutti i risultati della 30^ giornata e la classifica della Serie A.

RISULTATI 30^ GIORNATA:

Bologna-Roma 1-1

Atalanta-Udinese 2-0

Cagliari-Torino 0-4

Fiorentina-Crotone 2-0

Genoa-SPAL 1-1

Inter-Verona 3-0

Lazio-Benevento 6-2

CLASSIFICA:

Juventus 75*, Napoli 73*, Roma 60, Inter 58*, Lazio 57, Milan 50**, Atalanta 47*, Fiorentina 44*, Sampdoria 44*, Torino 39*, Bologna 35*, Udinese 33*, Genoa 31*, Cagliari 29*, Sassuolo 27**, SPAL 26*, Chievo 25**, Crotone 24*, Verona 22*, Benevento 10*.













(foto Angelo Giacovazzo)