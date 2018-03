Volley, Ivan Zaytsev: “Nostalgia del ruolo di opposto. Pronto per una ricca estate con l’Italia”

Ivan Zaytsev oggi era in conferenza stampa per presentare Perugia-Ravenna, gara3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. I Block Devils sono stati costretti alla bella dai coriacei giallorossi che hanno bloccato la prima della classe domenica scorsa.

Lo Zar sta giocando da schiacciatore ma le voci di mercato su di lui sono sempre più insistenti, si sta parlando di un suo spostamento dall’Umbria perché vuole giocare da opposto (ruolo che dovrebbe tornare a coprire in estate con la Nazionale) ma su questo tema è tornato proprio lo stesso giocatore: “Non sono ancora riuscito ad avere un colloquio con il Presidente Sirci per parlare del mio futuro, ma evidentemente lui avrà altro da fare ed avrà tanti impegni, anche se quando ho firmato per Perugia loro sapevano che ingaggiavano un opposto e questo io rimango. Per la squadra mi sono adattato ben volentieri a fare lo schiacciatore. Ho nostalgia del ruolo di opposto e questo influirà sulle mie scelte future, mentre non saranno certo i risultati di fine stagione della Sir a condizionarmi. Se dovessi scegliere per i tifosi resterei a Perugia anche in questo ruolo, perché quello che ti danno loro è qualcosa di bellissimo“.

Ivan Zaytsev ha poi parlato in chiusura della Nazionale: “La situazione si è normalizzata, sono pronto a vivere un’estate bella piena con la maglia azzurra“.













(foto Valerio Origo)