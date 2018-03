Volley femminile, Semifinali Playoff Scudetto 2018: si parte con gara1. Novara favorita, Scandicci-Conegliano big match

I Playoff Scudetto di volley femminile entrano nel vivo: siamo arrivati alle semifinali, e la lotta per il tricolore è sempre più intensa. Sono rimaste le migliori quattro squadre a contendersi il titolo più ambito. Si gioca al meglio delle cinque partite (passa all’atto conclusivo chi ne vince almeno tre), nel weekend si disputerà gara 1 di entrambe le sfide.

NOVARA vs BUSTO ARSIZIO (lunedì 2 aprile, ore 17.00):

Novara parte con tutti i favori del pronostico. Le Campionesse d’Italia, dopo aver eliminato Firenze, se la dovranno vedere con le Farfalle, che invece sono state costrette alla bella da Monza. Le piemontesi sembrano essere almeno una spanna sopra alla formazione di coach Mencarelli, ma la serie si preannuncia comunque appassionante ed avvincente. Attenzione al fattore campo: la squadra di Barbolini, infatti, giocherà gara 1 e gara 2 in casa (causa problemi di calendario) e potrebbe involarsi sul 2-0 di fronte al proprio pubblico prima di andare al PalaYamamay.

Novara si affiderà soprattutto alle bordate di Paola Egonu, che non dovrà neanche duellare con Valentina Diouf, out per un problema fisico. L’assenza dell’opposto peserà sicuramente sul gioco di Busto Arsizio che dovrà sopperire con un buon gioco al centro e con i martelli Bartsch e Gennari. La formazione vincitrice della regular season potrà sfruttare al meglio anche l’esperienza di Francesca Piccinini, la solidità di Celeste Plak e i muri di Cristina Chirichella, affiancata da Lauren Gibbemeyer.

SCANDICCI vs CONEGLIANO (sabato 31 marzo, ore 20.30):

Si gioca al Mandela Forum di Firenze vista la capienza ridotta dell’impianto di Scandicci. Si sfidano la seconda e la terza della regular season in un big match davvero molto incerto e appassionante. La squadra di coach Parisi gioca alla grande in attacco e al servizio, grazie al fenomeno Isabelle Haak ed alla spavalda Bethania De La Cruz potendo contare però anche sulla ricezione eccellente di Lucia Bosetti e sui muri di Adenizia. La formazione di coach Santarelli si affida all’attacco esplosivo composto da Hill, Bricio e Fabris, ma attenzione anche ai muri di Danesi e al libero De Gennaro.













(foto Ettore Griffoni)