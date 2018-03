Volley femminile, Playoff Scudetto – Quarti di finale, gara2: le migliori italiane. Egonu stratosferica, Folie granitica, Bosetti garanzia

Nel weekend si sono disputate le gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend.

PAOLA EGONU. Semplicemente mostruosa. Si carica sulle spalle la sua Novara, la guida al successo sul campo di Firenze che vale la semifinale. L’opposto delle Campionesse d’Italia mette a segno 34 punti (49% in attacco, 2 aces): schiaccia come un’ossessa, letteralmente dominante.

FEDERICA STUFI. Nella grande giornata di Michelle Bartsch, mette la firma del successo di Busto Arsizio a Monza, decisivo per giocarsi tutto alla bella. La centrale si distingue con 4 muri e chiude in doppia cifra (10).

LUCIA BOSETTI. Haak fa tutto in attacco, l’esperta schiacciatrice italiana si carica il peso della ricezione: 67% per dare sicurezza a Scandicci che espugna Pesaro e vola in semifinale.

RAPHAELA FOLIE. Ormai è definitivamente tornata e trascina Conegliano con una prestazione da urlo a Modena: 6 muri per la centrale che dà risposte importanti anche in ottica Nazionale. Le Pantere ringraziano e proseguono la corsa verso il tricolore.













(foto Valerio Origo)