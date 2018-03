Volley femminile, Playoff Scudetto 2018: Busto Arsizio-Monza, la bella decisiva. Chi volerà in semifinale?

Questa sera (ore 20.30) Busto Arsizio e Monza si sfideranno per l’ultimo posto nelle semifinali scudetto di volley femminile. Al PalaYamay andrà in scena la bella decisiva dei quarti di finale dei playoff: testa a testa per proseguire la propria corsa verso il tricolore. La vincente se la dovrà vedere contro Novara, Campionesse d’Italia che hanno già eliminato Firenze mentre l’altra semifinale sarà tra Scandicci e Conegliano.

Nelle prime due partite è sempre saltato il fattore campo, le Farfalle proveranno a regalare una nuova gioia ai propri tifosi per continuare a inseguire quello scudetto già vinto nel 2012 mentre le brianzole, per la prima volta ai playoff, non vogliono smettere di sognare dopo aver giocato anche le semifinali di Coppa Italia. Busto Arsizio partirà leggermente favorita guidata dall’opposto Valentina Diouf, dalla regia di Alessia Orro, dalle ottime bande Bartsch e Gennari ma anche dai muri di Stufi. Monza invece si affiderà alle bordate di Serena Ortolani, chiamata a una prestazione monstre, ma saranno importanti anche Helena Havelkova (grande ex della partita) ed Edina Begic, sperando anche nei muri di Francesca Devetag.