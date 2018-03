Volley femminile, come sarà la nuova Italia verso i Mondiali? Tutte le possibili azzurre: tra conferme e novità, ruolo per ruolo

Tra due mesi l’Italia farà il proprio debutto stagionale, la nostra Nazionale è pronta per esordire nella rinnovata Nations League e per lanciarsi verso i Mondiali in Giappone. Il CT Davide Mazzanti ha già tratto indicazioni importanti dalla regular season di Serie A1 e i playoff serviranno per cristallizzare il gruppo che vestirà l’azzurro durante l’estate.

Il coach ha dichiarato più volte di voler puntare su un gruppo giovane che abbia nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per i Giochi ed è proprio in quell’occasione che l’Italia dovrà cercare di vincere quella medaglia a cinque cerchi mai conquistata nella storia. Primo passo la rassegna iridata nel Sol Levante dove Chirichella e compagne partiranno tra le possibili outsider, un gradino dietro rispetto alle superfavorite della vigilia ma con le carte in regola per poter fare la differenza e sognare in grande. Quali saranno le giocatrici che giocheranno in Nazionale nei prossimi mesi?

OPPOSTI – Non c’è dubbio che Paola Egonu sarà la nostra titolare. Stiamo parlando del talento più cristallino del nostro movimento, una giovane che sta crescendo partita dopo partita e che ha già mostrato più volte la qualità del suo gioco. A Novara ha compiuto un ulteriore salto di qualità, negli ultimi due mesi si è superata e ora va a caccia dello scudetto con le Campionesse d’Italia. Difficile per le altre opposte trovare spazio, salvo problemi fisici di Paola che ci auguriamo di non dovere affrontare. Valentina Diouf è l’opzione più valida, un anno fa si pensava di spostare di banda la Egonu per lasciare spazio al gigante di due metri ma ora come ora sembra un’opzione non percorribile. Alle loro spalle Indre Sorokaite (può giocare anche da schiacciatrice, ha disputato una buona stagione a Firenze), da valutare invece il futuro di Serena Ortolani (la moglie di Mazzanti si è scatenata a Monza in questo ruolo ma può giocare di banda, rientrerà nuovamente in gioco?). Anna Nicoletti ha ben sostituito Fabris a Conegliano, meriterebbe un’occasione.

PALLEGGIATRICI – Saremo di fronte al solito ballottaggio tra Ofelia Malinov e Alessia Orro. La prima ha dovuto saltare gli ultimi Europei a causa di un infortunio, ha recuperato ed è stata importante per la salvezza di Bergamo. La seconda ha fatto passi importanti in avanti a Busto Arsizio giocando in diagonale con Diouf. Il terzo incomodo è l’ottima Carlotta Cambi, davvero positiva a Pesaro.

SCHIACCIATRICI – L’infortunio di Caterina Bosetti complica sicuramente le cose: aspettiamo il referto ma il brutto movimento del ginocchio durante l’ultimo incontro di campionato non ci lascia tranquilli, l’infortunio sembra serio. Staremo a vedere se riuscirà a recuperare per essere protagonista in estate ma nel caso contrario Mazzanti dovrà sicuramente rivedere le proprie convocazioni. Non potrà naturalmente mancare Miriam Sylla che dopo le ingiustizie della scorsa stagione (positiva a un test antidoping che l’ha costretta a saltare gli Europei, poi è stata dimostrata tutta la sua innocenza) è pronta per tornare con tutta la sua grinta e caparbiertà: è una garanzia di punti anche se paga qualcosina in ricezione. Proprio per quel fondamentale ci sarà Lucia Bosetti, solidissima a Scandicci e chiamata a dare un tocco di esperienza. Meriterà sicuramente una chance Camilla Mingardi dopo il buon campionato tra Legnano e Modena (è la novità della stagione), si dovrà tornare su Alessia Gennari che a tratti si è distinta a Busto Arsizio. Da prendere in considerazione anche l’esperienza di Valentina Tirozzi e la novità Alice Degradi, oltre alle già citate opzioni Sorokaite e Ortolani. Anastasia Guerra rientrerà nel giro?

CENTRALI – Immancabile la capitana Cristina Chirichella (superlativa a Novara) che sarà quasi sicuramente affiancata da Anna Danesi, positiva a Conegliano e con già esperienze in Nazionale. Raphaela Folie ha dovuto saltare buona parte della stagione a causa di un infortunio ma è già tornata ad alti livelli. Il campionato ha offerto anche i nomi di Federica Stufi, Beatrice Berti, Francesca Devetag, Laura Melandri e ovviamente Sara Bonifacio (già azzurra). Sicuramente non vedremo all’opera Martina Guiggi e Valentina Arrighetti nonostante il positivo campionato.

LIBERI – Monica De Gennaro è la nostra grande garanzia. In ballo soltanto il ruolo di seconda tra Imma Sirressi e Stefania Sansonna (favorita).