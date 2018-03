Volley, Champions League 2018 – Perugia strapazza l’Halkbank Ankara e vola ai quarti di finale, Zaytsev e compagni scatenati

Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils hanno asfaltato l’Halkbank Ankara per 3-0 (25-23; 25-23; 25-13) nel ritorno degli ottavi di finale, replicando così il risultato del match d’andata: i ragazzi di coach Bernardi sono stati decisamente più forti della compagine turca che ha provato a recuperare il ko casalingo ma che è stata schiacciata dall’onda d’urto dei padroni di casa. Di fronte ai 2500 spettatori del PalaEvangelisti, gli umbri si sono imposti con estrema autorevolezza: nel primo set hanno rimontato dal 12-16 e 18-21 riuscendo così a spegnere sul nascere qualsiasi velleità della formazione di Boban Kovac, nelle successive due frazioni hanno controllato agevolmente e hanno chiuso i conti.



Ora Perugia se la dovrà vedere con la Lokomotiv Novosibirsk, formazione russa che ha eliminato il Noligo Maaseik al golden set: sarà una sfida molto dura per la Sir che ha però tutte le carte in regola per volare alla Final Four. Show personale dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (15 punti, 79% in attacco), vero mattatore della squadra guidata in regia da Luciano De Cecco. Ivan Zaytsev altalenante (6 punti, 43% in ricezione e 31% in attacco) affiancato da un positivo Berger (9, 73%), al centro Simone Anzani e Marko Podrascanin, Massimo Colaci il libero. Perugia ha arginato bene la diagonale cubana composta da Hernandez (16) e Hierrezuelo, ora testa alla gara3 dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Ravenna.













(foto Valerio Origo)