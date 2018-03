Volley, Champions League 2018 – Perugia per volare ai quarti di finale: si difende il 3-0 contro l’Halkbank Ankara

Perugia va a caccia della qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils, dopo aver vinto per 3-0 in Turchia, ospitano l’Halbank Ankara: basterà conquistare due set per passare il turno. Una missione assolutamente possibile per i ragazzi di Lorenzo Bernardi che, di fronte al pubblico del PalaEvangelisti, vogliono tornare a vincere dopo aver perso a Ravenna nella gara2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Il tonfo del Pala De Andrè ha sicuramente messo in difficoltà l’intero spogliatoio che ora vuole subito riscattarsi contro la coriacea formazione turca, crollata all’andata ma desiderosa di ribaltare il risultato.

I due tecnici sono i grandi ex della partita visto che Mister Secolo ha allenato l’Ankara prima della sua avventura in Umbria, percorso inverso per Boban Kovac. L’Halkbank sta dominando nel proprio campionato ma nella massima competizione continentale stenta a esprimersi al meglio. I pericoli principali vengono dalla diagonale tutta cubana Hierrezzuelo-Hernandez già vista a Molfetta e Piacenza, oltre che dall’ottimo martello Nemanja Petric (ex Modena) che sarà affiancato dalla stella locale Subasi. La squadra della capitale cercherà di forzare dai nove metri e punterà tanto sulle bordate del suo opposto.

A zittirli dovranno essere il pubblico ma soprattutto i pezzi da novanta di Perugia che vuole proseguire la propria avventura dopo aver già vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana: spazio alle bordate di Aleksandar Atanasijevic, alla classe di Ivan Zaytsev, ai solidi muri della coppia Anzani-Podrascanin, ai salvataggi del libero Massimo Colaci.













(foto Valerio Origo)