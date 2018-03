VIDEO Superbike, gli highlights della gara-1 in Thailandia: dominio di Jonathan Rea, Marco Melandri in difficoltà

Jonathan Rea ha vinto gara-1 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike. Il Campione del Mondo si è imposto in solitaria in sella alla sua Kawasaki, scappando già nelle prime battute. Salgono sul podio anche Fores e Davies mentre Marco Melandri ha pagato le difficoltà tecniche della sua Ducati e si è dovuto accontentare dell’ottava posizione, rimanendo comunque leader della classifica generale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara.













(foto Pier Colombo)