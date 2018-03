VIDEO Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron

La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano.

Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha infatti stabilito il nuovo primato mondiale della danza corta con 83.73 punti, migliorando di appena sei centesimi il punteggio ottenuto dai canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, qui assenti, alle Olimpiadi di PyeongChang. I tre volte campioni europei hanno dominato la concorrenza sia per quanto riguarda il punteggio tecnico (44.37) che per quanto riguarda le componenti del programma (39.36).

Rivediamo nel video che segue la magnifica prestazione di Papadakis e Cizeron.

Immagine: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (pagina Facebook)