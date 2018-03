VIDEO Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Canal, fantastico oro azzurro alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018

Giacomo Bertagnolli e Fabrizo Canal non si fermano più. Già campioni olimpici nello slalom gigante e medagliati sia in supergigante che in discesa, i due azzurri hanno disputato la loro ultima gara in queste Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud), quella dello slalom speciale, andando a conquistare un’altra medaglia d’oro prestigiosa, a coronamento di una rassegna da urlo. Riviviamo le emozioni dell’impresa azzurra.

LE IMMAGINI DELL’ORO DI GIACOMO BERTAGNOLI IN COPPIA CON FABRIZIO CANAL













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Giacomo Bertagnolli