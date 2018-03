Vela, Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti dominano nel Nacra 17. Che lotta nella classe Finn!

Hanno preso il via oggi, a Genova, i Campionati Italiani di vela dedicati alle Classi Olimpiche. Ben 24 le prove disputate oggi, su cinque campi di regata, con un vento tra i 25 e i 30 nodi che ha messo non poco in difficoltà gli atleti. Domani, però, le condizioni dovrebbero essere migliori.

Nei 49er sono testa Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene/Marina Militare), con due vittorie ed un secondo posto, davanti a Simone Ferrarese e Valerio Galati (CdV Bari) (1,2,2), mentre sono terze in assoluto e prime tra le donne Maria Ottavia Raggio e Jana Germani (CV La Spezia/CN Sirena), che difendono il titolo. Dominio assoluto nei Nacra 17 di Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), vincitori in tutte e tre le prove e leader della classifica generale davanti a Vittorio Bissaro con Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene).

Nei Laser Standard è primo Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza), con due primi posti ed un quarto e due punti di vantaggio su Zeno Gregorin (SV Cosulich) e quattro su Marco Benini (CC Aniene). Non ha preso il via Francesco Marrai, che ha dato forfait per problemi di salute. Al femminile, invece, nei Radial, comanda Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza), con due primi ed un terzo posto, seguita da Carolina Albano (CdV Muggia) (4,3,2) e da Valentina Balbi (Yacht Club Italiano) (2,2,6). Grande lotta nei Finn tra Alessio Spadoni (CC Aniene) ed Enrico Voltolini (SV Guardia di Finanza) primo e secondo con score complementari ed un solo punto a dividerli: 2,1,1 per il primo e 1,2,2 per il secondo.

Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) conducono la classifica dei 470 davanti a Matteo Capurro e Matteo Puppo (YC Italiano). Terze nella generale e prime tra le ragazze Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini seguite da Ilaria Paternoster e Bianca Caruso, completando una doppietta dello Yacht Club Italiano. Nell’RS:X il leader provvisorio è Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) con 3,2,3, seguito da Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia) con 1,7,1; la prima ragazza è Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) settima nella generale con i parziali 7,5,7.

Al CICO2018 partecipa anche la classe paralimpica 2.4mR. Comanda Antonio Squizzato (SC Garda Salò) con due vittorie ed un terzo posto, davanti all’unica ragazza della flotta, Elena Polo D’Ambrosio (LNI Milano).













