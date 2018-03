Vela, Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018: poche regate nella terza giornata. Giovanni Coccoluto torna al comando dei Laser Standard

Poche regate nella terza giornata dei Campionati Italiani dedicati alle Classi Olimpiche di Genova. La presenza delle nuvole ha creato dei salti di vento che hanno reso molto complicato gareggiare. Solo Laser Standard e RS:X sono riusciti a disputare una prova a testa, mentre la classe paralimpica 2.4mR due.

Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) ha vinto la prova dei Laser, riprendendosi la vetta della classifica. Il 24enne ha infatti approfittato dell’11° posto di Marco Gallo (SV Guardia di Finanza), ora secondo a sei punti. Nell’RS:X c’è ancora Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) in vetta: oggi si è piazzato secondo, conservando un punto di vantaggio su Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia), che invece ha vinto. Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia) rimane in terza posizione. Tra le donne è sempre Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) a comandare, sesta in classifica generale.

Antonio Squizzato (SC Garda Salò) continua a dominare la classe paralimpica 2.4mR, con altre due vittorie. Al secondo posto si è portato Nicola Redavid (LNI di Milano), scavalcando Elena Polo D’Ambrosio (LNI Milano).













Foto: pagina Facebook Giovanni Coccoluto