Vela, Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018: Marco Gallo passa al comando nei Laser Standard, Mattia Camboni e Flavia Tartaglini comandano nell’RS:X

Condizioni meteo favorevoli nella seconda giornata dei Campionati Italiani di vela delle Classi Olimpiche di Genova. Oggi i velisti sono stati accolti da temperature più miti e primaverili rispetto a ieri, e da un vento tra i 6 e i 9, più leggero rispetto ai 30 nodi del giovedì, che ha consentito quindi di portare a termine quasi tutto il programma.

Non è cambiato nulla nella classe 49er dopo le quattro prove odierne. Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene/Marina Militare) hanno ottenuto tre primi posti ed un quarto, scartato, confermandosi saldamento al comando della graduatoria. Dietro di loro ci sono sempre Simone Ferrarese e Valerio Galati (CdV Bari), ora a sei punti di distanza dopo il 3,4,3,2 odierno. Al femminile sono passate in testa Francesca Bergamo e Alice Sinno (YC Adriaco/Marina Militare), seste nella classifica generale, che hanno superato di tre punti Maria Ottavia Raggio e Jana Germani (CV La Spezia/CN Sirena), che ieri erano in testa.

Nei Nacra 17, invece, non si sono ripetuti Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), autori di un 3,4,2. I due restano comunque in testa alla classifica, davanti a Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela di Roma/CV Ventotene) che oggi hanno vinto due prove, la seconda dopo una protesta vinta ai danni di Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi (CC Aniene/Marina Militare), quarti nella generale. Cambio al vertice nei Laser Standard: Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) ha ottenuto un quinto posto nella prima prova ma nella seconda è incappato in un DNF e ha così ceduto la leadership a Marco Gallo (SV Guardia di Finanza), oggi autore di un primo e un quarto posto. Nei Radial, invece, comanda sempre Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza), sebbene l’unica prova odierna sia stata vinta da Valentina Balbi (YC Italiano), terza nella generale dietro a Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza). Radial che domani dovrebbero disputare, vento permettendo, le ultime tre prove.

Molto bene Alessio Spadoni (CC Aniene) nei Finn, vincitore di entrambe le prove. Enrico Voltolini (SV Guardia di Finanza) è secondo ma oggi ha ottenuto due quinti posti (uno scartato), perdendo quindi contatto. Terzo Alessandro Vongher (YC Punta Ala). Nei 470, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) hanno vinto la prima prova e mantenuto la testa della classifica, scartando il quarto posto della seconda prova odierna, vinta da Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano), che ora sono terze in assoluto e sempre prime tra le donne. Secondi assoluti Matteo Capurro e Matteo Puppo, mentre Ilaria Paternoster e Bianca Caruso sono seconde al femminile.

Nell’RS:X Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) ha preso il largo con due vittorie. Dietro di lui c’è Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia), che con i due terzi posti odierni ha superato Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia), due volte quarto oggi. Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) è sempre la prima tra le donne, settima nella generale.

Infine, nella classe paralimpica 2.4mR, comanda Antonio Squizzato (SC Garda Salò), che ha vinto tutte e due le prove odierne e allontanato in classifica Elena Polo D’Ambrosio (LNI Milano).













Foto: pagina Facebook Flavia Tartaglini