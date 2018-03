Vela, Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018: assegnati tutti i titoli. Mattia Camboni, Alessio Spadoni e Crivelli Visconti/Togni dominanti, Flavia Tartaglini regina dell’RS:X

I Campionati Italiani delle Classi Olimpiche 2018 di Genova sono terminati oggi. Il vento ha concesso una tregua rispetto a ieri, consentendo l’assegnazione dei vari titoli nazionali.

Nei 49er il titolo maschile è andato a Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene/Marina Militare), in testa dall’inizio della competizione. I due hanno suggellato il trionfo con un primo e un quarto posto nelle due regate dell’ultima giornata, precedendo Simone Ferrarese e Valerio Galati (CdV Bari). Tra le donne, nel 49erFX vittoria sul filo di lana per Maria Ottavia Raggio e Jana Germani (CV La Spezia/CN Sirena), che con il terzo e il primo posto dell’ultima giornata hanno avuto la meglio sul filo di lana (stesso punteggio) rispetto a Francesca Bergamo e Alice Sinno (YC Adriaco/Marina Militare).

Nei Nacra 17 hanno trionfato Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), che hanno preso definitivamente il largo in classifica vincendo entrambe le prove di oggi. Dietro di loro Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene), che con il 2-3 di oggi hanno superato Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela di Roma/CV Ventotene).

Marco Gallo l’ha spuntata nei Laser Standard. Il velista della Guardia di Finanza ha ottenuto un terzo e un 27° posto (scartato) nelle due prove odierne, sfruttando la debacle di Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza), leader fino a stamattina, che ha sciupato tutto con un 12° e un 44° (che non ha potuto scartare per il DNF presente nel suo conto), finendo addirittura fuori dal podio (quinto). Podio su cui sono saliti Marco Benini (CC Aniene) e Nicolò Villa (CV Tivano). Due prove anche per i Radial, che hanno confermato campionessa nazionale Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza), grazie al 7-4 odierno. Seconda Valentina Balbi (Yacht Club Italiano) e terza Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza).

Alessio Spadoni ha vinto nella classe Finn. Il quarto posto dell’ultima giornata è stato addirittura scartato, a dimostrazione dell’ottimo weekend del velista del CC Aniene, con un secondo e quattro primi posti. Alle sue spalle Enrico Voltolini (SV Guardia di Finanza). Nella classe 470 Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) hanno avuto la meglio grazie al 4-7 odierno per soli 4 punti su Matteo Capurro e Matteo Puppo (YC Italiano), oggi due volti quinti. Terze nella generale e campionesse femminili, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano). Al fotofinish, perché le due hanno ottenuto lo stesso totale rispetto ad Ilaria Paternoster e Bianca Caruso (YC Italiano) ma prevalso per lo scarto maggiore (12 contro 11). A un punto da queste ultime, poi, Elena Berta e Sveva Carraro (CS Aeronautica Militare).

Nella classe RS:X ha trionfato Mattia Camboni, leader sin dalla prima regata. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha chiuso trionfando nelle due prove odierne, prevalendo su Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia), oggi terzo e secondo, e Carlo Ciabatti (CV Windsurfing Club Cagliari), oggi secondo e terzo. Campionessa femminile Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza), sesta nella generale e anche lei in testa dalla prima prova.

Una sola prova nell’ultima giornata per la classe paralimpica 2.4mR. Antonio Squizzato (SC Garda Salò), che oggi si è accontentato del secondo posto avendo già un discreto vantaggio sulla concorrenza. Al secondo posto Nicola Redavid (LNI di Milano), che ha preceduto di un punto Elena Polo D’Ambrosio (LNI Milano).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Flavia Tartaglini