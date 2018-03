Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: nel trap maschile fantastica vittoria di Matteo Marongiu!

Arriva la prima vittoria per l’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo junior di tiro a volo in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: a firmare il successo, nel trap maschile, è stato Matteo Marongiu, che è riuscito, al termine di una gara tiratissima, risolta soltanto allo shoot-off, ad avere la meglio sul cinese Ouyang Yiliu.

Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato dell‘australiano Nathan Steven Argiro con 115/125, con un piattello di margine sul nostro Matteo Marongiu, che allo shoot-off aveva strappato la seconda piazza al cinese Li Cheng. Quarta posizione, sempre allo shoot-off, per il cinese Ouyang Yiliu, che con 113 ha preceduto l’indiano Vivaan Kapoor.

Per il sesto ed ultimo posto in finale si è reso necessario un altro shoot-off, che ha premiato dopo il 112/125, al quinto centro, il tiratore di Cina Taipei Yang Kun-Pi, che ha beffato il nostro Teo Petroni, alla fine settimo, e l’indiano Lakshay Lakshay, ottavo, dopo una tornata da 50/50. Ha chiuso 16° ed ultimo Nino Cuomo, con 98/125.

Proprio la brutta prestazione di Cuomo è costata agli azzurrini un posto sul podio nella classifica a squadre, dove l’Italia ha chiuso quarta ed ultima con 324, a 4 piattelli dal terzo posto dell’India, a quota 328. Vittoria per la Cina, con uno score complessivo di 335 piattelli, davanti all’Australia, seconda a quota 331.

In finale il primo ad uscire di scena è stato il cinese Li, con 15/25, seguito dall’australiano Argiro, con 21/30: subito eliminati i due tiratori che avevano tenuto testa a Marongiu in qualifica. Uscito in quarta posizione il tiratore di Taipei Yang, con 26/35, sul gradino più basso del podio è salito l’indiano Kapoor con 30/40.

Altri 10 piattelli non sono stati sufficienti a decretare un vincitore, con Marongiu ed Ouyang appaiati a 39/50, poi allo shoot-off è bastato il secondo centro all’azzurro per portare a casa la vittoria e relegare il cinese alla piazza d’onore dopo una lunga ed appassionante sfida.













Foto: FITAV

