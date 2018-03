Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: Giada Longhi seconda dopo le prime tre serie di qualificazione nello skeet femminile

Continua a Sydney, in Australia, la prima tappa della Coppa del Mondo junior di tiro a volo: all’alba italiana si è disputata la prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile, dopo la chiusura delle gare dedicate alla fossa olimpica. Due erano le italiane in gara: Giada Longhi è seconda dopo tre serie, mentre si è ritirata Maria Lucia Palmitessa.

Dopo 75 piattelli in testa c’è l’australiana Aislin Jones, a quota 68, proprio davanti alla nostra Giada Longhi, saldamente in seconda posizione con 65. La terza tiratrice in graduatoria infatti, l’olandese Esmee van der Veen, si attesta a quota 60, mentre più staccate sono tutte le altre concorrenti.

Un terzetto a quota 58, formato dalle cinesi Song Zhengyi e Sun Yashu e dall’indiana Sekhon Ganemat al momento occupa la quarta posizione, mentre la prima delle escluse, a quota 57, sarebbe la cinese Che Yufei. Più indietro l’indiana Areeba Khan, ferma in ottava posizione a quota 50.

Come detto in apertura, si è ritirata, dopo soli tre piattelli, dei quali il primo centrato, l’azzurra Maria Lucia Palmitessa, mentre non ha neppure preso il via l’indiana Parinaaz Dhaliwal.

Qualificazioni skeet femminile – Classifica dopo 3 serie su 5 (75 piattelli)

1 JONES Aislin AUS 68

2 LONGHI Giada ITA 65

3 VAN DER VEEN Esmee NED 60

4 SONG Zhengyi CHN 58

5 SEKHON Ganemat IND 58

6 SUN Yashu CHN 58

7 CHE Yufei CHN 57

8 KHAN Areeba IND 50

9 PALMITESSA Maria Lucia ITA DNF

10 DHALIWAL Parinaaz IND DNS













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it