Tiro a volo, Coppa del Mondo Guadalajara 2018: Kimberly Rhode trionfa nello skeet col record del mondo

Nella notte italiana assegnato il penultimo titolo della prima tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo: nello skeet femminile si è imposta la statunitense Kimberly Rhode, che in finale con 56/60 ha eguagliato il record del mondo, dopo aver stabilito quello delle qualificazioni con 122/125. Record mondiale junior delle qualificazioni per l’australiana Aislin Jones, con 106, punteggio insufficiente per l’accesso alla finale.

In realtà c’è stata una doppietta statunitense, con Caitlin Connor che ha chiuso in seconda piazza con 52/60, mentre il terzo gradino del podio è stato per Amber Hill, britannica, che ha ottenuto 42/50. Si è fermata a 32/40 la corsa della slovacca Danka Bartekova, quarta, mentre quinta è giunta la cinese Wei Meng, che ha chiuso a quota 24/30. Prima delle eliminate in finale, in sesta posizione, l’argentina Melisa Gil, con 13/20. Le azzurre sono state eliminate tutte in fase di qualifica, con Chiara Costa e Martina Bartolomei giunte al 15° posto con 107/125, mentre Simona Scocchetti ha chiuso 20a con 104.

Nelle prime due serie delle qualifiche dello skeet maschile i migliori sono stati lo statunitense Vincent Hancock, il danese Mikkel Petersen ed il cinese Yang Jiang, tutti a quota 49/50. Anche in questo caso indietro gli azzurri: Tammaro Cassandro è 17° con 46, Marco Sablone è 21° con 45, mentre Luigi Lodde è 34° con 44. Passaggio alla finale compromesso per tutti e tre.













Foto: Profilo Facebook Kimberly Rhode

