Tiro a volo, Coppa del Mondo Tucson 2018: azzurri fuori dalla finale del trap misto. Oro e bronzo agli Stati Uniti

La quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo si chiude lasciando un sapore amaro in bocca per la nazionale italiana. A Tucson (Stati Uniti) le coppie dei padroni di casa conquistano il primo e terzo posto nel trap doppio misto, facendo scivolare quindi al secondo posto gli azzurri nel medagliere. Il duo Fiammetta Rossi-Erminio Frasca (Italia 1) non accede in finale per un solo piattello (128/150), mentre Italia 2 (Valeria Raffaelli-Simone D’Ambrosio) giunge in decima posizione al termine delle qualificazioni con il punteggio di 126/150.

Stati Uniti e Francia si spartiscono le prime quattro posizioni: oro (USA 2) e bronzo (USA 1) per la nazionale a stelle e strisce; i transalpini invece si devono accontentare della seconda medaglia più pregiata ottenuta dalla coppia Couzy-Guerrero (Francia 2). Nel testa a testa per il gradino più alto del podio i padroni di casa Codgell-Wallace mantengono il sangue freddo fino all’ultimo bersaglio (unico errore sugli ultimi dieci), vincendo con lo score di 43/50, una lunghezza in più dai francesi. Terzo posto per Browning-Hinton (32/40) davanti a Francia 1 (Cormenier-Desert) con 26/35. Fuori di scena in anticipo Spagna 2 (16/25) e Gran Bretagna 1 (22/30).

La spedizione tricolore porta a casa comunque un bottino importante (una medaglia d’oro e due argenti) chiudendo in seconda posizione nel medagliere alle spalle degli Stati Uniti. Terzo posto condiviso da Finlandia e Corea del Sud, che si spartiscono una vittoria a testa rispettivamente nella fossa olimpica femminile e nello skeet maschile.