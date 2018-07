Tiro a volo, Coppa del Mondo 2018: nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi, secondo Frasca

Una fantastica doppietta nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca.

Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo l’altro azzurro Frasca, classe 1983, che ha rotto 41 piattelli su 50. Terzo è giunto il britannico Nathan Hales, a quota 30/40, mentre si è fermata ai piedi del podio la corsa del transalpino Sebastien Guerrero, quarto con 26/35. Quinto il cinese Zhou Feixiang, con 21/30, infine il primo degli eliminati è stato l’altro transalpino Antonin Desert, sesto con 16/25.

Nelle eliminatorie il migliore era stato proprio Frasca con 120/125, mentre Prosperi si era classificato terzo a quota 118/125 dopo lo shoot off col britannico Hales, che era giunto secondo. Peccato per il terzo azzurro in gara, Simone D’Ambrosio, classe 1996, terzo dopo le prime due serie, che aveva poi chiuso le qualifiche in 22ma piazza con 109/125, pagando il 17/25 ottenuto nella terza.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Albano Pera

robertosantangelo@oasport.it