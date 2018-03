Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri

Continua la seconda tappa della Coppa del Mondo junior di tiro a segno, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: sono stati appena assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri. Cina ed India continuano a spartirsi il bottino delle vittorie: nelle gare a squadre doppio trionfo indiano, mentre nelle gare individuali un successo a testa.

Nella gara maschile il cinese Wang Zhehao ha fatto gara a sé, facendo segnare il nuovo record del mondo junior con 242.5, stracciando la concorrenza: l’indiano Gaurav Rana, secondo, è stato staccato di 8.6 punti, attestandosi a quota 233.9. Completa il podio l’altro indiano Anmol Anmol, che allo shoot-off si è guadagnato la terza posizione, chiudendo poi a quota 215.1, venendo eliminato a due colpi dal termine.

Nella gara a squadre trionfo per India 1 (Cheema-Rana-Anmol) con lo score totale di 1718, davanti a Cina (Liu-Wang-Tang), seconda a quota 1716, ed a India 2 (Jawanda-Arya-Singh), terza a quota 1675. Le squadre in gara in questa specialità erano soltanto queste tre.

Nella gara femminile accade qualcosa di incredibile: la thailandese Kanyakorn Hirunphoem, dopo aver stabilito il nuovo record del mondo junior in qualifica con 576 (prec. 572 Manu Bhaker – India), ed aver coronato una lunga rimonta in finale, con sorpasso proprio ai danni dell’indiana Manu Bhaker a due colpi dal termine, con nove decimi di vantaggio prima del colpo finale, incoccia in un pessimo 7.9 che consegna la vittoria all’avversaria (235.9 contro 234.9, facendo tornare alla memoria l’oro di Di Donna ad Atlanta ’96…). Completa il podio la cinese Lu Kaiman, eliminata a due colpi dal termine a quota 214.2.

Nella gara a squadre vittoria e record mondiale junior per India (Bhaker-Rana-Agrawal) con 1693, davanti a Cina (Xiao-Lu-Li), seconda a quota 1681 e Thailandia 1 (Hirunphoem-Srinitivoravong-Kaewngoen), terza con 1673, che beffa la squadra di Singapore, quarta con identico punteggio ma con un minor numero di centri ottenuti.













Foto: Profilo Twitter ISSF

roberto.santangelo@oasport.it