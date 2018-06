Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Suhl 2018: due podi per l’Italia tra pistola e carabina

Tre finali oggi nella tappa tedesca di Coppa del Mondo junior di tiro a segno in corso a Suhl: per l’Italia arrivano due podi, un secondo ed un terzo posto, in altrettante specialità. Veccaro-Campostrini-Aria seconde nella classifica a squadre della pistola da 10 metri femminile, e Benetti-Suppini terzi nella carabina mista da 10 metri.

Nella pistola da 10 metri femminile vittoria e record del mondo dell’indiana Manu Bhaker a quota 242.5 (p. prec. 240.1), che surclassa la cinese Lu Kaiman, seconda a quota 236.9. Eliminata in terza posizione la cinese Li Xue a quota 216.2. In finale settima Giulia Campostrini con 132.9, ottava Margherita Brigida Veccaro con 113.3. Eliminata in qualifica Brunella Aria, 22ma. Nella classifica a squadre prima la Cina con 1710, seconda l’Italia con 1701, terza l’India a quota 1694.

Nella carabina mista da 10 metri Sofia Benetti e Marco Suppini sono stati eliminati in terza posizione con 428.6 nella finale vinta da India 2 con 498.6 davanti a Germania 1 con 496.6. Eliminati in qualifica Nicole Gabrielli e Carmine Formichella, che non sono andati oltre la 35ma posizione.

Nella finale della pistola da 25 metri maschile, senza azzurri in gara, vittoria del ceco Matej Rampula con 30/40 davanti al cinese Zhang Jueming, secondo con 28/40. Terzo l’indiano Anish Anish con 24/35.Nella classifica a squadre vittoria della Cina con 1732 davanti all’Ucraina con 1712 ed alla Germania con 1710.













Foto: UITS

robertosantangelo@oasport.it