Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: assegnati i titoli nelle gare a coppie miste

Nella penultima giornata di competizioni nella tappa di Coppa del Mondo junior di tiro a segno di Sydney, in Australia, sono stati assegnati i titoli nelle gare a squadre miste di carabina e pistola da 10 metri. Come accaduto durante tutta la tappa, a spartirsi le due vittorie sono stati gli atleti di India (pistola) e Cina (carabina).

Nella pistola c’è stato il dominio assoluto di India 1, formata da Anmol Anmol e Manu Bhaker, che, dopo aver stabilito il record del mondo nelle qualificazioni con 770 (prec. 768, Germania), si è ripetuta in finale con il punteggio di 478,9, superando Cina 1 della coppia Liu Jinyao – Li Xue, seconda con 473.3. Al terzo posto ha chiuso Cina 2 di Wang Zhehao e Xiao Jiaruixuan con 410.7.

Nella carabina trionfo della coppia di Cina 2 composta da Zhu Yingjie e Lui Yuqi, che prima ha ritoccato il record mondiale nelle qualificazioni con 838.3 (prec. 834.8, Rep.Ceca), poi ha vinto la finale con lo score di 496.2, battendo, per soli sei decimi di punto, in un finale thrilling, Cina 1, formata da Zhang Changhong e Gao Mingwei, che pure era riuscita a qualificarsi alla finale beffando l’Ungheria per un solo decimo di punto. Completa il podio India 1 di Shreya Agrawal ed Arjun Babuta, con 432.8.













Foto: ISSF

