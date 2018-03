Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: assegnati i titoli nella carabina 10 metri

Si è appena completata a Sydney, in Australia, la prima giornata di gare per quel che riguarda la Coppa del Mondo junior di tiro a segno: si sono disputate le gare della carabina 10 metri, con i successi del cinese Liu Yuqi e dell’indiana Elavenil Valarivan Elavenil. Nella classifica a squadre femminile si è imposta l’India.

Nella gara maschile il cinese Liu Yuqi si è imposto con il punteggio di 247.1, dopo aver chiuso le qualifiche al quarto posto, mentre la piazza d’onore, con 246.0, è per il magiaro Zalan Pekler. Eliminato al terzo posto invece l’indiano Arjun Babuta a due colpi dal termine della gara, con 226.3, per soli 4 decimi di punto.

Nella gara femminile dominio assoluto dell’indiana Elaavenil Valarivan Elavenil, la quale, dopo aver centrato il record mondiale nelle qualificazioni con 631.4 (prec. 629.1), ha trionfato in finale con 249.8, battendo la tiratrice di Taipei Lin Ying-Shin, fermatasi a quota 248.7. Eliminata in terza posizione la cinese Wang Zeru, a 228.4, per un solo decimo di punto, pagando un brutto 9.7 nell’ultimo tiro.

Nella classifica a squadre femminile si è imposta l’India con 1876.5, nuovo record mondiale junior, davanti a Cina Taipei, seconda con 1869.2, ed alla Cina, terza con 1868.3. Quarto posto invece per l’Australia con 1849.3. Nella competizione maschile non è stata stilata la classifica a squadre in quanto soltanto Cina ed India potevano contare su tre o più atleti in gara.

Domani il programma prevede ancora la carabina: tocca alla gara maschile tre posizioni da 50 metri. Nella stessa giornata si svolgeranno dapprima le qualificazioni e poi la finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISSF

roberto.santangelo@oasport.it