Tennis, WTA Miami 2018: Jelena Ostapenko in finale. Finita la favola di Danielle Collins

Jelena Ostapenko è la seconda finalista del WTA Premier Mandatory di Miami. La lettone, numero cinque del mondo, ha messo fine in semifinale alla favola dell’americana Danielle Collins, numero 93 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, sconfiggendola in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco.

Per Ostapenko si tratta della sesta finale della carriera e la lettone se la vedrà con Sloane Stephens, che nell’altra semifinale ha sconfitto in tre set Vika Azarenka. Qualunque sarà l’esito della finale, il torneo di Miami avrà una nuova regina, visto che nessuna delle due giocatrici ha mai vinto in Florida.

Tornando al match nel primo set Collins può davvero rimpiangere le molte occasioni non sfruttate. L’americana ha ad inizio partita ben cinque palle break, ma non riesce a sfruttarle. Anzi la prima a perdere il servizio è proprio la numero 93 del mondo, con Ostapenko che vince il quarto game a zero e si porta sul 3-1. La reazione della statunitense, però, non si fa attendere ed arriva l’immediato controbreak.

Si regna sull’equilibrio fino all’undicesimo game, quando Collins riesce ad ottenere il break a zero e si porta a servire per conquistare la prima frazione. L’americana ha anche un set point, ma Ostapenko non molla e toglie la battuta all’avversaria, portando la sfida al tiebreak. Collins crolla mentalmente, pensando alle occasioni perse, mentre la lettone domina e vince il parziale per 7-1.

Il momento negativo dell’americana prosegue anche ad inizio secondo set, visto che Collins cede subito il servizio in apertura. Ostapenko ha tutta l’inerzia del match in suo favore e riesce anche ad annullare le due palle break concesse nel quinto gioco. La fine arriva nel nono gioco, quando la numero cinque del mondo strappa ancora la battuta alla statunitense e vince il set per 6-3, staccando il biglietto per la finale.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Australian Open