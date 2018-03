Tennis, WTA Miami 2018: i risultati di lunedì 26 marzo. Venus Williams e Victoria Azarenka volano ai quarti di finale, eliminata Petra Kvitova

Si è definito il quadro dei quarti di finale del WTA di Miami (Stati Uniti) in corso di svolgimento in queste due settimane negli Stati Uniti.

Continua la cavalcata vincente di Venus Williams che contro la n.14 del mondo Johanna Konta, campionessa in carica del torneo, è riuscita a prevalere al termine di un incontro molto lottato ed in rimonta. La n.8 del ranking, infatti, dopo aver perso il primo parziale 7-5, durato 1 ora e 2 minuti, ha saputo reagire alle avversità, dando maggior continuità al suo tennis aggressivo e profondo e costringendo spesso all’errore la britannica. Il 6-1 6-2 degli altri due parziali è stato la logica conseguenza di quanto visto in campo. Venus che così conquista i quarti di finale dove affronterà la sorpresa Danielle Rose Colllins (n.93 del mondo). La padrona di casa, proveniente dalle qualificazioni, ha prevalso in un altro match molto tirato contro la portoricana Monica Puig (3-6 6-4 6-2).

Risponde presente anche Viktoria Azarenka. La 28enne di Minsk, tornata nel circuito dopo i tanti patimenti per l’affidamento del figlio Leo, nato a dicembre del 2016, sta trovando nel tennis un modo per sfogare tutte le proprie tensioni. Attualmente n.186 del mondo e nel draw principale attraverso una wild card, a segno a Miami nel 2016, 2011 e 2009, ha regolato con un doppio 6-2 la polacca Agnieszka Radwanska, numero 32 Wta e 30esima testa di serie, vincitrice a Miami nel 2012, protagonista nel turno precedente dell’eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep. Per Azarenka, confronto nel prossimo turno contro Karolina Pliskova, numero 6 Wta e quinta testa di serie, semifinalista dodici mesi fa in Florida, che ha superato la kazaka Zarina Diyas, numero 56 del ranking mondiale, ritiratasi sul punteggio di 6-2 2-1.

Altro match molto atteso era quello tra Sloane Stephens, numero 12 Wta e 13esima testa di serie, vincitrice degli ultimi Us Open, e la spagnola Garbine Muguruza, vincitrice di Wimbledon 2017 e numero 3 del ranking e del seeding. E’ stata l’americana ad aggiudicarsi il confronto piuttosto nettamente sullo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 30 minuti di partita, dominando la scena ed imprimendo accelerazioni allo scambio che la Muguruza non è stata in grado di contrastare. Per la Stephens, la prossima sfida sarà contro la tedesca Angelique Kerber numero 10 del ranking e del seeding, che ha battuto in rimonta per 67(1) 76(5) 63 la cinese Yafan Wang, numero 125 Wta, proveniente dalle qualificazioni. “Angie” ha sofferto moltissimo perché dopo aver perso il primo set si è ritrovata indietro di un break (0-2) anche nel secondo parziale con la cinese che poi sul 5-5 del tie-break è stata a due punti dal successo finale.

Infine Jelena Ostapenko, numero 5 del ranking e sesta testa di serie, ha battuto 7-6(4) 6-3 la ceca Petra Kvitova, numero 9 del ranking e del seeding, impostasi negli ultimi tre confronti diretti, compreso quello nei quarti a San Pietroburgo (Russia) lo scorso febbraio quando aveva concesso alla 20enne di Riga appena due game. La vincitrice del Roland Garros 2017 dovrà vedersela con l’ucraina Elina Svitolina, che ha sconfitto per 7-5 6-4 l’australiana Ashleigh Barty, numero 20 Wta e 21esima testa di serie.

I RISULTATI DI LUNEDI’ 26 MARZO – WTA MIAMI 2018

17:05 Finale

(Ritiro) Diyas Z. (Kaz) 0 2 1 Pliskova Ka. (Cze) 1 6 2 18:30 Finale Kerber A. (Ger) 2 61 77 6 Wang Y. (Chn) 1 77 65 3 19:10 Finale Muguruza G. (Esp) 0 3 4 Stephens S. (Usa) 2 6 6 21:40 Finale Barty A. (Aus) 0 5 4 Svitolina E. (Ukr) 2 7 6 22:25 Finale Williams V. (Usa) 2 5 6 6 Konta J. (Gbr) 1 7 1 2 23:20 Finale Radwanska A. (Pol) 0 2 2 Azarenka V. (Blr) 2 6 6

1:30 Finale Collins D. R. (Usa) 2 3 6 6 Puig M. (Pur) 1 6 4 2 04:20 Finale Ostapenko J. (Lat) 2 77 6 Kvitova P. (Cze) 0 64 3













Foto:profilo twitter Miami Open