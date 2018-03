Tennis, WTA Miami 2018: Camila Giorgi eliminata al primo turno. L’azzurra ko contro Donna Vekic in due set

Niente da fare per Camila Giorgi all’esordio del WTA di Miami 2018 (Stati Uniti). L’azzurra è stata sconfitta al primo turno dalla croata Donna Vekic, n.55 del mondo, con il punteggio di 6-0 7-5 in 1 ora e 8 minuti di partita. Dopo un primo parziale da dimenticare, Camila ha provato ad alzare il proprio livello di gioco non trovando però la resa ottimale al servizio e facilitando l’opera alla rivale.

Nel primo set si assiste ad un soliloquio della Vekic. Il 100% dei punti ottenuti con la seconda di servizio ed il 75% dei quindici conquistati contro la prima in battuta della Giorgi descrivono solo in parte quanto mostrato nella frazione. Azzurra, infatti, troppo fallosa ed in difficoltà negli spostamenti laterali, risentendo chiaramente del periodo di inattività. Il 6-0 in appena 21′ parla chiaro.

Nel secondo set la marchigiana inizia ancora una volta male, concedendo il break (terzo gioco) e consentendo alla rivale di andare avanti nello score. La nostra portacolori reagisce, però, trovando maggior profondità coi colpi da fondo e strappando il servizio a zero alla croata nell’ottavo game. Purtroppo Camila , a sua volta, incappa in un gioco in battuta estremamente negativo nell’undicesimo gioco: break a zero e partita consegnata all’avversaria, vittoriosa 7-5.













Foto: profilo twitter Federtennis