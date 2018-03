Tennis, Ranking ATP (19 marzo): Roger Federer si conferma al vertice, Del Potro n.6, Fognini il migliore azzurro

E’ sempre Roger Federer a svettare nel ranking ATP anche questa settimana. Lo svizzero, finalista nel Masters 1000 di Indian Wells, rafforza la propria leadership rispetto allo spagnolo Rafael Nadal, 2° in graduatoria. Tuttavia, la vera notizia di ieri è la sconfitta proprio dello svizzero contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Si tratta del primo ko di “Sua Maestà” in questo 2018 e del 1° 1000 messo in bacheca dal sudamericano. Un risultato che proietta Del Potro in sesta posizione nella classifica generale.

TOP10 RANKING ATP

Ranking Move Country Player Age Points Tourn Played Points Dropping Next Best 1 Roger Federer 36 9,660 17 1,000 0 2 Rafael Nadal 31 9,370 15 600 0 3 Marin Cilic 29 4,905 20 10 45 4 Grigor Dimitrov 26 4,600 23 10 10 5 Alexander Zverev 20 4,505 24 180 90 6 2 Juan Martin Del Potro 29 4,155 20 45 20 7 1 Dominic Thiem 24 3,675 25 10 45 8 1 Kevin Anderson 31 3,235 23 25 45 9 2 David Goffin 27 3,190 24 90 45 10 2 Lucas Pouille 24 2,420 24 10 150

Fabio Fognini si conferma n.1 italiano anche questa settimana nonostante l’uscita di scena al secondo turno contro il francese Jeremy Chardy a Indian Wells. Il giocatore di Arma di Taggia è n.18 del mondo a precedere Paolo Lorenzi (n.57 ATP) ed Andreas Seppi (n.62 ATP). Entra a far parte della top100 anche il giovane Matteo Berrettini, finalista nell’Irving Challenger.

AZZURRI NELLA TOP100

Ranking Move Country Player Age Points Tourn Played Points Dropping Next Best 18 1 Fabio Fognini 30 2,155 24 360 45 57 2 Paolo Lorenzi 36 905 29 10 0 62 Andreas Seppi 34 861 25 25 15 86 9 Thomas Fabbiano 28 656 27 80 6 95 13 Matteo Berrettini 21 621 22 51 7 97 10 Marco Cecchinato 25 611 32 27 12













