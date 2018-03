Tennis, Masters 1000 Miami 2018: Nick Kyrgios domina Fabio Fognini. Azzurro ko in due set nel terzo turno

Poco da fare per Fabio Fognini nel match di terzo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) contro Nick Kyrgios (n.18 del mondo). L’azzurro è stato piegato in 1 ora e 7 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 in un incontro senza storia nel quale l’australiano ha dominato in lungo ed in largo la scena infliggendo una lezione di tennis al nostro portacolori. Kyrgios si qualifica agli ottavi di finale, dunque, dove affronterà il vincente della sfida tra il tedesco, n.4 del mondo, Alexander Zverev n.4 e lo spagnolo David Ferrer (n.28 del ranking).

Nel primo set la sicurezza dell’aussie al servizio è devastante: 5 ace ed una potenza media sempre oltre i 200 km/h. Picchia duro Nick e Fabio poco può contro una battuta così penetrante. Il ligure non riesce mai a trovare il timing giusto sulla palla, non potendo scambiare e far correre il suo avversario. Di contro, è lui a dover fare il tergicristallo nei suoi turni al servizio, per via di una seconda troppo morbida che gli costa il break nel 2° game. Un vantaggio gestito sapientemente da Kyrgios fino al termine della prima frazione, conclusa sul 6-3 in proprio favore.

Il secondo set segue lo stesso canovaccio del primo: aggressività dell’australiano contro il servizio poco incisivo del giocatore di Arma di Taggia. Il risultato è scontato: break nel terzo game ed ancora una volta Fognini costretto a rincorrere. Prova ad alzare il livello del suo tennis Fabio, mettendo in mostra alcune delle sue accelerazioni da fondo, ma sono troppo poche in relazione alla consistenza esibita dal rivale. E così, nel nono game, un altro break pone fine alle ostilità sullo score di 6-3.













Foto:profilo twitter Miami Open