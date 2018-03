Tennis, Caroline Wozniacki sotto shock: “Minacciata di morte durante la partita a Miami, nessuno ha fatto nulla”

Caroline Wozniacki è uscita visibilmente scossa dal campo dopo la sconfitta subita contro Monica Puig a Miami. La danese, attuale numero 2 al Mondo, era contrariata non soltanto per il ko contro la portoricana ma soprattutto per le minacce di morte che le sono arrivate dagli spalti.

Un vero e proprio shock per la 27enne che infatti ha dichiarato: “Durante la partita alcuni spettatori hanno minacciato di morte mia mamma e mio padre, mi hanno chiamata in modi che non posso ripetere, hanno detto al nipote del mio fidanzato che ha dieci anni di stare zitto e nel frattempo né la sicurezza né lo staff del torneo hanno fatto qualcosa per far sì che ciò non accadesse. Spero che il Miami Open scelga di prendere tutto questo in modo serio perché è un orribile esempio da mandare alla prossima generazione di tifosi“.













(foto profilo Twitter Australian Open)