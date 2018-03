Tennis, Masters 1000 Miami 2018: Fabio Fognini-Nick Kyrgios, terzo turno. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi lunedì 26 marzo Fabio Fognini tornerà in campo a Miami per affrontare Nick Kyrgios nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il ligure va a caccia della qualificazione agli ottavi di finale e cercherà il colpaccio con il giovane australiano, atleta di spicco che parte leggermente favorito sul cemento californiano. Fabio, dopo il buon Australian Open e il trionfo in Brasile accompagnato dall’impresa in Coppa Davis, vuole farsi strada nel prestigioso torneo e guardare con ancora più fiducia alla fondamentale sfida con la Francia ormai lontano meno di due settimane.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fognini-Kyrgios, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

LUNEDI’ 26 MARZO:

20.30 Fabio Fognini vs Nick Kyrgios















(foto profilo Twitter Fabio Fognini)