Taekwondo, Spanish Open 2018: Italia senza podi ad Alicante, ma arrivano buoni segnali da Gianmarco Moschin e Ivan Scala

Italia senza podi nello Spanish Open 2018, torneo di categoria G1 che è andato in scena domenica 25 marzo ad Alicante, in Spagna. Gianmarco Moschin e Ivan Scala si sono fatti valere nelle loro rispettive categorie, ma hanno ceduto al cospetto di avversari che hanno poi conquistato il podio.

Moschin, impegnato nella categoria -68 kg, ha sconfitto lo spagnolo Arkaits Rodriguez, salvo imbattersi nel russo Konstantin Minin, che ha prevalso contro l’azzurro andando poi a guadagnarsi il terzo gradino del podio.

Scala, dal canto suo, è riuscito a superare lo scoglio rappresentato dallo spagnolo Jose Luiz Cruz, ma ha ceduto contro il turco Yunus Sari, terzo al termine della competizione nella categoria -80 kg.

Per l’Italia, in ogni caso, si è trattato di un buon banco di prova per testare le giovan leve, che stanno pian piano emergendo per dare linfa all’atteso ricambio generazionale e dimenticare la delusione di Rio de Janeiro 2016, quando nessun azzurro riuscì a qualificarsi per le Olimpiadi.

A fare la voce grossa ad Alicante è stata la Russia, che ha fatto incetta di podi, lasciandosi alle spalle Turchia e Spagna, segnale evidente della competitività di una Nazione che punta a contrastare lo strapotere del Giappone nella disciplina.













Foto: FITA