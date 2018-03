Golf, Challenge Tour 2018: fantastico Lorenzo Gagli! Trionfo azzurro nel Barclays Kenya Open, sconfitto Jens Fahrbring nel playoff

Strepitoso Lorenzo Gagli. Il talentuoso golfista italiano, dopo aver ottenuto la “carta” per l’accesso nell’European Tour, ha trionfato nel Barclays Kenya Open 2018, ottenendo la sua prima vittoria in carriera in un torneo del Challenge Tour.

Gagli, classe ’85, si è imposto al termine di un playoff decisamente combattuto contro lo svedese Jens Fahrbring, che lo ha appaiato in vetta alla classifica con 11 colpi sotto il par. I due atleti giunti allo spareggio sono riusciti a piazzare un fantastico birdie alla buca 18, tenendo a distanza il trio composto dal tedesco Philipp Mejow, dal cileno Nico Geyger e dal finlandese Kalle Samooja, che hanno concluso ad una sola lunghezza di distanza dai primi cullando il sogno di vincere fino all’ultima hole del par 71 del Muthaiga Golf Club di Nairobi.

Gagli ha guadagnato tre posizioni con un giro in 68 colpi (-3) e allo spareggio con Fahrbring, disputato sul par 3 della buca 13, si è imposto al terzo tentativo, quando lo svedese ha effettuato un bogey, consegnando di fatto la vittoria all’azzurro.

I rimpianti per la Svezia crescono a causa dell’ultimo giro disastroso di Sebastian Soderberg, crollato dal primo al sesto posto con un round in 74 colpi (+3), compromettendo la sua prova con tre bogey e un double bogey tra la 12 e la 16.

Buona anche la prestazione nell’ultimo giro per Alessandro Tadini, che ha guadagnato 17 posizioni con una tornata in 69 colpi (-2), salendo fino al 38° posto, mentre per Francesco Laporta e Federico Maccario il taglio si è rivelato fatale, escludendoli entrambi dalla seconda metà gara.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto di Valerio Origo